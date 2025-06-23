Разработано ПО для улучшения работы спутников

Для эффективности измерений необходимо заранее определить, какие пары спутников и в какое время будут проводить сеансы. «Алгоритмы планирования формируют расписание сеансов так, чтобы оно было максимально полным, устойчивым, охватывало всю группировку и учитывало ограничения реальных условий работы спутников. Например, для перспективных оптических каналов связи важно учитывать распространение солнечного света, который может засвечивать терминалы связи», — цитирует пресс-служба одного из разработчиков Андрея Кривецкого.