Разработано ПО для улучшения работы спутников

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Программное обеспечение, позволяющее отслеживать обмен сигналами между спутниками, разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). В перспективе эта работа даст возможность улучшить качество глобальных навигационных спутниковых систем, сообщили в пресс-службе вуза.
«Разработано программное обеспечение, которое позволяет визуализировать и сравнивать алгоритмы [межспутниковых измерений] по ключевым метрикам: количеству пар спутников, участвующих в сеансах, общему числу запланированных измерений, времени работы алгоритма, равномерности распределения сеансов по времени», — рассказали в вузе.
Работа ученых направлена на исследование алгоритмов планирования сеансов измерений для глобальных навигационных спутниковых систем. Методы планирования улучшат качество геопозиционирования в будущих поколениях спутниковых систем. «Данные позволяют уточнять параметры орбит каждого аппарата и корректировать их бортовые часы для повышения точности геопозиционирования», — отметили в пресс-службе.
Для эффективности измерений необходимо заранее определить, какие пары спутников и в какое время будут проводить сеансы. «Алгоритмы планирования формируют расписание сеансов так, чтобы оно было максимально полным, устойчивым, охватывало всю группировку и учитывало ограничения реальных условий работы спутников. Например, для перспективных оптических каналов связи важно учитывать распространение солнечного света, который может засвечивать терминалы связи», — цитирует пресс-служба одного из разработчиков Андрея Кривецкого.
По его словам, аналогичных работ в России и за рубежом почти нет, поэтому исследования ученых НГТУ очень актуальны.