Овчинский: автоматизирована передача данных о взносах на капремонт

Ранее Владислав Овчинский сообщил, что на базе Инвестиционного портала Москвы был запущен онлайн-ресурс, позволяющий проверить расположение участков в зонах, подлежащих реорганизации через механизм комплексного развития территорий (КРТ). С момента запуска сервисом воспользовались около 48 тысяч раз. Платформа доступна всем желающим на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Каталог сервисов» и на официальном сайте программы КРТ. Внедрение этого сервиса является еще одним шагом города навстречу инвесторам и застройщикам, упрощая поиск информации о конкретных участках и объектах в рамках КРТ, экономя время и избегая бумажной волокиты.