Овчинский: автоматизирована передача данных о взносах на капремонт

Департамент градостроительной политики Москвы в сотрудничестве с Департаментом капитального ремонта столицы запустил первый автоматизированный процесс хранения и передачи данных о взносах на капитальный ремонт для многоквартирных домов, участвующих в программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Теперь информация о взносах на капремонт будет храниться в централизованной системе. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ФКР Москвы) будет получать мгновенные уведомления из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о регистрации первых договоров, связанных с переходом права собственности на жилье в домах, включенных в программу реновации.
После заключения первого договора на квартиру в новостройке, построенной по программе реновации, средства, собранные на капремонт старого жилья до его включения в программу, будут автоматически переведены на счет Московского фонда реновации жилой застройки.
«Их направят на реализацию программы реновации. Ранее передача взносов требовала ручного ввода и согласования. Автоматизация этого процесса гарантирует сохранность всей информации о взносах на капитальный ремонт в системе, обеспечивая ее доступность и целостность», — цитирует слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Автоматизация передачи информации является первым шагом к полной цифровизации взаимодействия Московского фонда реновации жилой застройки и ФКР Москвы.
Департамент градостроительной политики активно работает над автоматизацией услуг и сервисов в информационно-аналитической системе управления градостроительной деятельностью. Это не только повышает эффективность работы, но и значительно улучшает взаимодействие с застройщиками и гражданами.
Ранее Владислав Овчинский сообщил, что на базе Инвестиционного портала Москвы был запущен онлайн-ресурс, позволяющий проверить расположение участков в зонах, подлежащих реорганизации через механизм комплексного развития территорий (КРТ). С момента запуска сервисом воспользовались около 48 тысяч раз. Платформа доступна всем желающим на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Каталог сервисов» и на официальном сайте программы КРТ. Внедрение этого сервиса является еще одним шагом города навстречу инвесторам и застройщикам, упрощая поиск информации о конкретных участках и объектах в рамках КРТ, экономя время и избегая бумажной волокиты.