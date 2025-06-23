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Госдума упростила оформление купленного за маткапитал жилья

Государственная Дума РФ приняла закон, который значительно упростит оформление жилья, приобретенного с использованием средств материнского капитала. Теперь родители смогут оформить квартиру в общую собственность всех членов семьи, включая детей, без необходимости получать согласие банка, даже если жилье находится в ипотечном залоге.

Ранее оформление недвижимости в общую собственность было затруднено.

Государственная Дума РФ приняла закон, который значительно упростит оформление жилья, приобретенного с использованием средств материнского капитала. Теперь родители смогут оформить квартиру в общую собственность всех членов семьи, включая детей, без необходимости получать согласие банка, даже если жилье находится в ипотечном залоге.

Согласно новому закону, вводятся также дополнительные меры прозрачности использования средств материнского капитала. Теперь семьи смогут оперативно узнавать, сколько денег из маткапитала было потрачено, на какие цели, а также видеть остаток средств. Социальный фонд России обязан в течение месяца после перечисления средств маткапитала уведомлять граждан о проведенной операции.

Ранее оформление недвижимости в общую собственность было затруднено: для этого требовалось разрешение кредитной организации, у которой оформлена ипотека. Новый закон устраняет это препятствие, что позволит быстрее и проще реализовать права детей на долю в жилье, купленном с применением маткапитала.