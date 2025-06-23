Госдума упростила оформление купленного за маткапитал жилья

Ранее оформление недвижимости в общую собственность было затруднено: для этого требовалось разрешение кредитной организации, у которой оформлена ипотека. Новый закон устраняет это препятствие, что позволит быстрее и проще реализовать права детей на долю в жилье, купленном с применением маткапитала.