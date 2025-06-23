«Ливни и шквал при грозах после +29». Синоптики предупредили белорусов о холодном фронте, идущем на Беларусь

В Белгидромете сообщили, что холодные атмосферные фронты от циклона, центр короткого будет смещаться с юга Швеции на Финский залив, в целом, влиять на белорусскую погоду будут и 24 и 25 июня. Дожди и грозы пройдут почти по всей Беларуси, во многих районах стоит ожидать сильного порывистого ветра.