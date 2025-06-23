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«Ливни и шквал при грозах после +29». Синоптики предупредили белорусов о холодном фронте, идущем на Беларусь

Синоптики предупредили о +29 и грядущих грозах с похолоданием в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси короткое тепло снова сменится похолоданием, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».

По данным сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, в Беларуси 23 июня будет тепло. Хорошую погоду сформирует гребень высокого давления антициклона. Дневные температуры установятся в пределах +19 — +22 градусов, а по западу страны потеплеет и до +29.

При этом отмечается, что, к сожалению, максимальная адвекция теплого воздуха через республику в теплом секторе циклона придется на поздний вечер и ночь вторника, 24 июня.

— Если б это было днем, то было бы +30 градусов, — уверены специалисты.

При этом в Белгидромете уточнили, что 23 июня в Беларуси ожидаются кратковременные дожди и грозы в западных регионах, пишет БелТА. Ветер будет умеренным северо-западного направления, днем — с переходом на южный вектор, при грозах порывистый.

Однако телеграм-канал «Надвор`е» обращает внимание на то, что ночью с понедельника на вторник с запада к Беларуси подойдет очень активный холодный фронт. Он принесет с собой сильные ливни и грозы.

— Перемещаться холодный фронт через территорию Беларуси будет очень быстро и к обеду уже должен уйти в Россию, — анализируют синоптики.

В Белгидромете сообщили, что холодные атмосферные фронты от циклона, центр короткого будет смещаться с юга Швеции на Финский залив, в целом, влиять на белорусскую погоду будут и 24 и 25 июня. Дожди и грозы пройдут почти по всей Беларуси, во многих районах стоит ожидать сильного порывистого ветра.

Ночью 24 июня температуры опустятся до +9 — +16 градусов, а дневные максимумы будут колебаться от +15 по северу страны до всего +23 в южных района югу.

Напомним, что синоптик Дмитрий Рябов дал неутешительный прогноз на конец июня: холодные вторжения, дожди, порывистый ветер.

Ранее синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».