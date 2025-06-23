В Омске открылся новый торговый комплекс на пересечении улиц Омской и 14-й Линии

В Центральном округе Омска на пересечении улиц Омской и 14-й Линии завершено строительство нового четырехэтажного магазина. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Информацию подтвердили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города.