В Омске открылся новый торговый комплекс на пересечении улиц Омской и 14-й Линии

В Центральном округе Омска на пересечении улиц Омской и 14-й Линии завершено строительство нового четырехэтажного магазина. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Информацию подтвердили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города.
Новый торговый комплекс занимает площадь более 3 300 квадратных метров. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель. Открытие объекта станет дополнительным удобством для жителей района, предлагая современные торговые площади в шаговой доступности.
Ранее мы писали, что в Омске запущен завод «Омскэлектротех» в особой экономической зоне «Авангард».