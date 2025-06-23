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В Омске открылся новый торговый комплекс на пересечении улиц Омской и 14-й Линии

О завершении строительства объекта сообщили в мэрии Омска.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном округе Омска на пересечении улиц Омской и 14-й Линии завершено строительство нового четырехэтажного магазина. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Информацию подтвердили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города.

Новый торговый комплекс занимает площадь более 3 300 квадратных метров. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель. Открытие объекта станет дополнительным удобством для жителей района, предлагая современные торговые площади в шаговой доступности.

Ранее мы писали, что в Омске запущен завод «Омскэлектротех» в особой экономической зоне «Авангард».