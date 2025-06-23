Пресс-секретарь «Тайгана» отогнала львов, напавших на директора парка, ведром и веником

«Эта смелая и сильная женщина не побоялась разъярённого льва и голыми руками, вооружившись лишь пластиковым веником и ведром отбила и спасла Олега Алексеевича из пасти хищника», — сообщил ветврач Василий Писковой.
В соцсетях Алексагиной пишут благодарности жители, отмечая её смелость и отвагу.
Накануне вечером на хозяина сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова напал лев. Мужчина получил тяжёлые ранения: прокусы горла, травмы головы, шеи и повреждение лёгкого. Пострадавшего срочно эвакуировали вертолётом санавиации в больницу. Врачи стабилизировали его состояние.