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В Ростовской области вновь пропал мобильный Интернет

Утром 23 июня жители Дона пожаловались на отсутствие мобильного Интернета.

Источник: Комсомольская правда

Утром 23 июня жители Ростова-на-Дону и области вновь сообщили о нестабильной работе мобильного Интернета. В частности, в центре донской столицы подключение некоторое время отсутствовало, а потом снова появилось.

По данным сервиса сбой.рф, жалобы от небольшого количества пользователей поступали около 9 часов утра.

Напомним, подобные перебои владельцы гаджетов также отмечали вечером 22 июня. В течение месяца фиксировали еще несколько похожих случаев. По информации властей, периоды временного отсутствия мобильного Интернета связаны с «проведением мер по обеспечению безопасности населения».

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