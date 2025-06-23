В Иркутской области количество стобалльников на ЕГЭ увеличилось до 32

— В 2025 году 11 школьников блестяще справились с обязательным экзаменом по русскому языку. Среди них — четверо из Иркутска, двое из Усть-Илимска, а также по одному представителю Ангарска, Усолья-Сибирского, Нижнеилимского и Шелеховского районов. Кроме того, стобалльный результат показала студентка Иркутского энергетического колледжа. По одному выпускнику получили наивысшие оценки по физике (Ангарск), обществознанию и биологии (оба — Иркутск), — поделился министр образования Максим Парфенов.