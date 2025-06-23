В Иркутской области количество стобалльников на ЕГЭ увеличилось до 32

Результаты единых государственных экзаменов по русскому языку, обществознанию, физике и биологии пополнили копилку Иркутской области на 14 высших оценок. Ранее уже сообщалось о 21 выпускнике, получившем максимальные баллы по истории, химии, литературе и профильной математике. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.
— В 2025 году 11 школьников блестяще справились с обязательным экзаменом по русскому языку. Среди них — четверо из Иркутска, двое из Усть-Илимска, а также по одному представителю Ангарска, Усолья-Сибирского, Нижнеилимского и Шелеховского районов. Кроме того, стобалльный результат показала студентка Иркутского энергетического колледжа. По одному выпускнику получили наивысшие оценки по физике (Ангарск), обществознанию и биологии (оба — Иркутск), — поделился министр образования Максим Парфенов.
Особое внимание министр уделил мультистобалльникам. Выпускник иркутской школы № 15 впервые за несколько лет набрал 300 баллов, сдав на максимум русский язык, химию и биологию. Еще одна учащаяся гимназии № 1 отличилась по профильной математике и химии. Благодаря этим достижениям общее число стобалльников в регионе достигло 32, а количество высших результатов — 35.
Окончательные итоги ЕГЭ подведут в ближайшее время: 25 июня станут известны оценки по иностранному языку и информатике, а в июле — результаты резервных дней сдачи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что выпускница из Ангарска раскрыла секрет, как ей удалось сдать ЕГЭ по химии на 100 баллов.