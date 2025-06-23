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В Красноярском крае официально зарегистрировано новое озеро

Озеро Бугар, расположенное в Таймырском Долгано-Ненецком округе, теперь официально включено в Государственный каталог географических названий.

Озеро Бугар, расположенное в Таймырском Долгано-Ненецком округе, теперь официально включено в Государственный каталог географических названий. Об этом сообщает Управление Росреестра по Красноярскому краю.

Это уникальное озеро, находящееся в зоне вечной мерзлоты, играет значимую роль в экосистеме северных территорий. Название «Бугар» происходит от эвенкийского языка и переводится как «старая гарь».

Специалисты Росреестра провели тщательную экспертизу архивных данных, что позволило внести озеро в каталог. Это решение обеспечит точность и согласованность информации для картографических работ и других областей.

Теперь в Государственном каталоге доступна полная информация об озере Бугар, включая его координаты и административную привязку.

Ранее рассказывали, что в Красноярске два человека получили травмы «ныряльщиков».