В Красноярском крае официально зарегистрировано новое озеро

Озеро Бугар, расположенное в Таймырском Долгано-Ненецком округе, теперь официально включено в Государственный каталог географических названий. Об этом сообщает Управление Росреестра по Красноярскому краю.
Это уникальное озеро, находящееся в зоне вечной мерзлоты, играет значимую роль в экосистеме северных территорий. Название «Бугар» происходит от эвенкийского языка и переводится как «старая гарь».
Специалисты Росреестра провели тщательную экспертизу архивных данных, что позволило внести озеро в каталог. Это решение обеспечит точность и согласованность информации для картографических работ и других областей.
Теперь в Государственном каталоге доступна полная информация об озере Бугар, включая его координаты и административную привязку.
Ранее рассказывали, что в Красноярске два человека получили травмы «ныряльщиков».