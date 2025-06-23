5 июля под Красноярском пройдут автогонки среди экипажей ДПС

5 июля на гоночной трассе «Красное кольцо» под Красноярском пройдет первенство СФО по кольцевым автогонкам. В нем примут участие дорожные полицейские из девяти сибирских регионов: Красноярского и Алтайского краев, Иркутской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, республик Алтай, Тува и Хакасия. Площадки заработают в 10 часов, старт соревнований в 11:00.