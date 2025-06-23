В Самаре пустят объезд автобусы № 2 и № 24

В Самаре местных жителей предупредили об изменении маршрута общественного транспорта. Это связано с дорожными работами на пересечении улиц Первомайской и проспекта Ленина, сообщают в департаменте транспорта города.
— В связи с дорожными работами, автобусы № 2 и № 24 пустят в объезд по улице Осипенко и улице Ново-Садовой в направлении города, — отметили в ведомстве в понедельник, 23 июня.
Напомним, также изменится расписание утреннего пригородного поезда. Электричка «Самара — Похвистнево» выйдет с вокзала на 14 минут раньше 26 июня. Пассажирам стоит заранее продумывать свой маршрут.