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В Самаре пустят объезд автобусы № 2 и № 24

В Самаре из-за дорожных работ общественный транспорт пустят в объезд.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местных жителей предупредили об изменении маршрута общественного транспорта. Это связано с дорожными работами на пересечении улиц Первомайской и проспекта Ленина, сообщают в департаменте транспорта города.

— В связи с дорожными работами, автобусы № 2 и № 24 пустят в объезд по улице Осипенко и улице Ново-Садовой в направлении города, — отметили в ведомстве в понедельник, 23 июня.

Напомним, также изменится расписание утреннего пригородного поезда. Электричка «Самара — Похвистнево» выйдет с вокзала на 14 минут раньше 26 июня. Пассажирам стоит заранее продумывать свой маршрут.