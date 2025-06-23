Четыре месяца боролся с болезнью: в Кумертау ушел из жизни 33-летний волонтер Александр Блинников

В башкирском городе Кумертау скончался после четырехмесячной борьбы с онкологическим заболеванием поэт, волонтер и участник КВН Александр Блинников. Ему было 33 года.
Как следует из записей на его странице в социальных сетях, о диагнозе Блинников узнал в феврале. Тогда он написал, что у него обнаружена «очень большая опухоль», которая развивалась уже несколько лет.
В своих публикациях Александр открыто делился подробностями лечения. Последний раз он писал о своем состоянии 10 июня.
По словам знакомых, Блинников до последнего сохранял оптимизм и любовь к жизни. Они отмечали его силу духа и стремление бороться с болезнью.
Церемония прощания с Александром Блинниковым пройдет сегодня в 13:00 в Иоанно-Предтеченском соборном Храме в Кумертау.
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