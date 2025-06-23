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На Омсктрансмаше построят храм для заводчан

На территории Омского завода транспортного машиностроения (в составе Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) по инициативе работников предприятия возведут церковь.

В знак начала строительства в торжественной обстановке установили поклонный крест.

В церемонии принял участие глава концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов, первый заместитель министра промышленности и торговли Омской области Игорь Лукьянов, генеральный директор завода «Омсктрансмаш» Василий Ковалёв и сотрудники предприятия. Чин освящения поклонного креста совершил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.

C предложением возвести православный храм выступила инициативная группа работников завода. Они провели опрос сотрудников предприятия. Большая часть заводчан проголосовала за возведение храма. Начало строительства этого важного и символичного объекта приурочили к 80-летию Великой Победы — в память о тех, кто героически сражался на фронте и трудился в тылу. Новый храм будет назван в честь великомученика Димитрия Солунского. Он считается покровителем воинов и защитников Отечества. Его подвиги и пример вдохновляют верующих проявлять силу, мужество и верность своим убеждениям. Святой помогал воинам в сражениях с Мамаем, а перед его иконами издревле молились о защите от непримиримых врагов.

— Вера всегда помогала нашей стране справиться с тяжёлыми испытаниями. Священнослужители благословляли людей на ратный и трудовой подвиг. Так повелось со времен, когда Сергий Радонежский напутствовал князя Дмитрия Ивановича на битву на Куликовом поле. В годы Великой Отечественной колонна танков «Дмитрий Донской», среди которых были и огнеметные машины омского производства, доблестно сражалась с захватчиками. Средства на её постройку были собраны верующими со всей страны. Отрадно, что на Омсктрансмаше в ближайшем будущем появится свой храм как символ неразрывной духовной и исторической связи, — отметил генеральный директор Концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Во время Великой Отечественной войны Омсктрансмаш был одной из кузниц Победы. Тысячи рабочих и инженеров совершали ежедневный подвиг: трудились почти без сна и отдыха. Почти 1500 заводчан сменили спецовки на шинели и отправились на фронт.

С 1942 по 1945 год завод № 174 (ныне Омсктрансмаш) построил около 7000 танков Т-34, в том числе огнемётных ОТ-34. Тогда с инициативой о сборе средств на танковую колонну «Дмитрий Донской» выступила Московская патриархия. В 1944 году 21 ОТ-34 из этой колонны был отправлен с омского завода в Тульский танковый военный лагерь для 516-го танкового полка. Это подразделение освобождало Белоруссию в составе 1-го Белорусского фронта. Его привлекали для штурма позиций на самых сложных и укрепленных участках.

— Великомученик Димитрий с древних времен считается небесным покровителем Сибири. Его изображали на знамёнах дружины Ермака Тимофеевича. В истории Руси святой Димитрий был образцом для всех защитников Отечества. И надо сказать, что многие русские князья носили его имя в крещении. Cамый известный из них — святой благоверный князь Дмитрий Донской, победитель битвы на Куликовом поле. Любой человек, который много, честно и усердно работает, знает, что храм — это большое подспорье. Поэтому мне кажется, совершенно естественно, что его возведут на территории завода, — отметил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.

Сегодня Омсктрансмаш продолжает укреплять оборонную мощь страны. Предприятие снабжает российскую армию надёжной боевой техникой. Как отметил генеральный директор Омсктрансмаша Василий Ковалёв, храм станет не только духовным центром, но и связующим звеном между поколениями, данью уважения ветеранам, труженикам тыла и нынешним защитникам Отечества. По его словам, на предприятии появилась новая традиция — эшелоны с военной техникой перед отправкой в войска окропляют святой водой, чин проводят священнослужители Омской епархии.