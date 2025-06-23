На Омсктрансмаше построят храм для заводчан

— Великомученик Димитрий с древних времен считается небесным покровителем Сибири. Его изображали на знамёнах дружины Ермака Тимофеевича. В истории Руси святой Димитрий был образцом для всех защитников Отечества. И надо сказать, что многие русские князья носили его имя в крещении. Cамый известный из них — святой благоверный князь Дмитрий Донской, победитель битвы на Куликовом поле. Любой человек, который много, честно и усердно работает, знает, что храм — это большое подспорье. Поэтому мне кажется, совершенно естественно, что его возведут на территории завода, — отметил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.