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В Омской области подросток без прав сбил на мопеде двух девочек

Вечером 22 июня в дежурную часть полиции Таврического района поступило сообщение о ДТП в деревне Копейкино.

Источник: РИА "Новости"

Там столкнулись мопед и пешеходы.

По предварительным данным, 16-летний юноша ехал на мопеде по улице Речной и сбил двух девочек, которые шли по правой обочине. Пострадавшим, 14-летним девочкам, потребовалась медицинская помощь.

Полиция возбудила административное дело в отношении подростка по статье 12.24 КоАП РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее вред здоровью. Также составлен протокол за управление транспортным средством без прав — по части 1 статьи 12.7 КоАП.

Кроме того, в отношении матери юного водителя составлены сразу два протокола. Первый — за передачу управления мопедом лицу, не имеющему права управления (часть 3 статьи 12.7 КоАП), второй — за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (статья 5.35 КоАП).