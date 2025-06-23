В Омской области подросток без прав сбил на мопеде двух девочек

Там столкнулись мопед и пешеходы.
По предварительным данным, 16-летний юноша ехал на мопеде по улице Речной и сбил двух девочек, которые шли по правой обочине. Пострадавшим, 14-летним девочкам, потребовалась медицинская помощь.
Полиция возбудила административное дело в отношении подростка по статье 12.24 КоАП РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее вред здоровью. Также составлен протокол за управление транспортным средством без прав — по части 1 статьи 12.7 КоАП.
Кроме того, в отношении матери юного водителя составлены сразу два протокола. Первый — за передачу управления мопедом лицу, не имеющему права управления (часть 3 статьи 12.7 КоАП), второй — за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (статья 5.35 КоАП).