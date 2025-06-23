В Омской области подросток без прав сбил на мопеде двух девочек

Кроме того, в отношении матери юного водителя составлены сразу два протокола. Первый — за передачу управления мопедом лицу, не имеющему права управления (часть 3 статьи 12.7 КоАП), второй — за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (статья 5.35 КоАП).