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СК: рабочий погиб при обрушении стены старого ФАПа в Воложинском районе

В Воложинском районе рабочий погиб, разбирая старое здание ФАПа.

Источник: Комсомольская правда

В Воложинском районе рабочий погиб при обрушении стены старого ФАПа, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла 22 июня. В тот день 37-летний рабочий одной из частных фирм Минска по договору подряда осуществлял демонтаж бывшего здания ФАПа.

В какой-то момент обрушилась бетонная плита стены-перекрытия и упала на рабочего. Мужчина погиб на месте.

СК устанавливает причины и условия, приведшие к гибели мужчины.

Также правоохранители сообщили, что двое взрослых погибли, а двое детей пострадали в страшном ДТП с загоревшейся машиной под Речицей.

Еще более шести тонн браги и 430 литров самогона уничтожили в лесу под Пружанами: «Мини-завод был в лесном массиве».

Между тем синоптики предупредили белорусов о холодном фронте, идущем на Беларусь: «Ливни и шквал при грозах после +29».