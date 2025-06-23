СК: рабочий погиб при обрушении стены старого ФАПа в Воложинском районе

В Воложинском районе рабочий погиб при обрушении стены старого ФАПа, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла 22 июня. В тот день 37-летний рабочий одной из частных фирм Минска по договору подряда осуществлял демонтаж бывшего здания ФАПа.
В какой-то момент обрушилась бетонная плита стены-перекрытия и упала на рабочего. Мужчина погиб на месте.
СК устанавливает причины и условия, приведшие к гибели мужчины.
Также правоохранители сообщили, что двое взрослых погибли, а двое детей пострадали в страшном ДТП с загоревшейся машиной под Речицей.
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