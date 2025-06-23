На заправочных станциях в Иркутске 95-й бензин подрожал на 20 копеек

В Иркутске на заправочных станциях снова подорожал бензин. В этот раз значительные изменения коснулись марки АИ-95. Он подорожал сразу на 20 копеек, и теперь за один литр автомобилистам придется заплатить 60 рублей 90 копеек. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутскстате.