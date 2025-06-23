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На заправочных станциях в Иркутске 95-й бензин подрожал на 20 копеек

Теперь за литр топлива придется заплатить 60 рублей 90 копеек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на заправочных станциях снова подорожал бензин. В этот раз значительные изменения коснулись марки АИ-95. Он подорожал сразу на 20 копеек, и теперь за один литр автомобилистам придется заплатить 60 рублей 90 копеек. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутскстате.

Народный 92-й за неделю не изменился в цене. Он стоит все также 57 рублей 39 копеек. АИ-100 сохранил свою стоимость в 84 рубля 60 копеек. Дизель отпускают за 75 рублей 90 копеек.

Так что водители, которые заправляются этими марками, пока могут не беспокоиться за подорожание цен на топливо и заправляться по старым ценам.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в аварии в Нижнеудинском районе погиб человек, еще двое пострадали. У водителей, которые стали участниками ДТП, не было прав управления транспортными средствами.