Яйца и курица могут подорожать на 20% — названа причина

Кроме этого, как отмечают предприниматели, на сегодняшний день в некоторых областях России образовался дефицит картона. В частности, проблемы с нехваткой этого материала ощущаются за Уралом — в восточной части страны. Возить его туда дорого и нерационально, ибо он очень чувствителен к перепадам климатических условий: в пути он может порваться.