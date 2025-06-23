Яйца и курица могут подорожать на 20% — названа причина

Ведомство аргументировало выдвижение своей инициативы тем, что ныне распространённый полистирол трудно перерабатывать, так что его следует заменить картоном, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишут «Известия», заявление профильного министерства вызвало негативную реакцию у представителей бизнеса. Всё дело в том, что картон дороже пластика. Это значит, что производителям и продавцам придётся столкнуться с увеличением своих расходов.
Реализация задумки Минприроды может привести к тому, что цены на такие товары, как курятина и куриные яйца, увеличатся на 20%. Компании будут вынуждены переложить увеличившиеся издержки на плечи рядовых покупателей путём удорожания конечных продуктов.
Кроме этого, как отмечают предприниматели, на сегодняшний день в некоторых областях России образовался дефицит картона. В частности, проблемы с нехваткой этого материала ощущаются за Уралом — в восточной части страны. Возить его туда дорого и нерационально, ибо он очень чувствителен к перепадам климатических условий: в пути он может порваться.
Также, как объяснили представители бизнеса, картонную упаковку невозможно повторить по формам, применяемым при литье пластика, так что перенастроить уже имеющиеся оборудование не выйдет. Компаниям придётся закупать новые станки, что ещё приведёт к ещё большим издержкам и, соответственно, раздует конечную цену товаров ещё сильнее.