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Утром 23 июня на Ростов обрушился грозовой ливень

Ливень прошел в Ростове и в других территориях региона, непогода сохранится до завтра.

Источник: Комсомольская правда

Утром 23 июня Ростов-на-Дону накрыл грозовой ливень, он все еще идет в разных районах города. Осадки пока не сильно повлияли на дорожную ситуацию, но через время движение транспорта может осложниться.

Судя по интернет-картам, дожди сегодня зафиксировали в Таганроге и Новошахтинске, а также в ряде других городов и населенных пунктов региона.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей Дона о ливнях с грозами, градом и ветром до 20−23 м/c до конца суток 23 июня, ночью и утром 24 июня.

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