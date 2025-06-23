Тольяттинский «Акрон» сыграет с подмосковным «Знаменем Труда» 23 июня

В Москве пройдет матч в рамках летних сборов ФК «Акрон». Тольяттинская команда встретится с подмосковным «Знаменем Труда».
Игра пройдет на стадионе «Рублево» в 19:00. Это будет первый контрольный матч на летних сборах «Акрона». Далее тольяттинцам предстоит еще 4 игры. Последняя пройдет 11 июля против СКА-Хабаровск.
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