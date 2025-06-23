Сотни новосибирцев выстроились в очередь к мощам Матронушки

В течение всего дня, с 7:00 до 18:30, святыня будет доступна для поклонения. Доступ к ковчегу будет прекращен сразу после молебна в 18:30. Верующим рекомендуется планировать свое посещение с учетом возможных очередей и ограниченного времени.