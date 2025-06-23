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Сотни новосибирцев выстроились в очередь к мощам Матронушки

Святыня будет находиться в городе до 24 июня.

Источник: Новосибирская митрополия

В субботу, 21 июня, сотни жителей Новосибирска выстроились в очередь, чтобы поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской.

Во вторник, 24 июня, в 18:30 в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска состоится завершающий молебен у ковчега с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Это последняя возможность для верующих помолиться у святыни перед ее отбытием из города.

В течение всего дня, с 7:00 до 18:30, святыня будет доступна для поклонения. Доступ к ковчегу будет прекращен сразу после молебна в 18:30. Верующим рекомендуется планировать свое посещение с учетом возможных очередей и ограниченного времени.