СамГМУ провел стоматологам мастер-класс с трансляцией из цифровой операционной

23 июня в Центре цифровой стоматологии Самарского государственного медицинского университета прошел мастер-класс «От классической имплантации до субэкстремальной атрофии в цифре». Мероприятие включало прямую трансляцию из цифровой операционной Клиник СамГМУ.
Участниками мастер-класса стали специалисты в области челюстно-лицевой хирургии и имплантологии, заинтересованные в освоении цифровых технологий. Руководил мероприятием Антон Королев, врач-челюстно-лицевой хирург, имплантолог, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии института стоматологии СамГМУ.
В ходе мастер-класса участники наблюдали за хирургическими вмешательствами в режиме реального времени. Демонстрация проводилась с использованием современного оборудования и программного обеспечения.
Практическая часть мероприятия включала работу с компьютерным и программным оборудованием Центра цифровой стоматологии. Специалисты получили возможность создавать навигационные шаблоны для имплантации и моделировать процессы планирования операций на основе 3D-сканирования.
По словам руководителя Центра цифровой стоматологии Владимира Кошелева, мероприятие способствовало обмену опытом между специалистами и внедрению инновационных подходов в стоматологическую практику.
Директор института стоматологии СамГМУ Николай Попов отметил, что центр регулярно проводит образовательные мероприятия для специалистов со всей страны. На базе учреждения доступны современные технологии и оборудование, соответствующие мировым стандартам.