Ранняя диагностика и своевременная терапия изменят ситуацию вокруг СМА в России

Тихо и незаметно для широкой общественности российские медики одержали большую и очень важную победу. В нашей стране удалось взять под контроль целый ряд смертельно опасных наследственных заболеваний. В их числе спинальная мышечная атрофия или СМА. Во всем мире эта болезнь является главной причиной младенческой смертности, и мало где к ее предупреждению, диагностике и терапии подходят так системно, как в России. С начала 2023 года всем новорожденным проводят расширенный неонатальный скрининг, что позволяет выявить эту и другие наследственные патологии. Благодаря этому врачи могут приступить к лечению очень быстро и вообще не допустить развития болезни. Препараты для лечения СМА теперь производятся в России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».