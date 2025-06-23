В Иркутской области за выходные потушили 13 лесных пожаров

В Иркутской области с 20 по 22 июня 2025 специалисты справились с 13 лесными пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, огонь затронул площадь более 81 гектара. Больше всего очагов было зафиксировано в Иркутском и Братском районах — по три случая. В Шелеховском и Жигаловском районах потушили по два пожара, еще по одному — в Заларинском, Осинском и Усть-Илимском районах.
— На борьбу с огнем вышли 181 пожарный, которые использовали 41 единицу техники и два вертолета Ми-8. За ситуацией следили с воздуха — девять самолетов Ан-2 и десять легкомоторных самолетов, общее время налета составило почти 276 часов, — рассказывают в пресс-службе правительства.
К утру 23 июня в области оставалось 11 горящих участков леса площадью 207 гектаров. Семь из них — в Нижнеудинском районе, остальные в Тайшетском, Качугском, Балаганском и Зиминском районах. Три пожара — в Качугском, Тайшетском и Нижнеудинском районах — удалось взять под контроль. Сейчас на тушении работает 281 пожарный и 28 единиц техники.
По предварительной информации, во всех случаях пламя разбушевалось из-за гроз. За лесами продолжают следить 400 инспекторов, которые патрулируют территорию в составе 169 групп.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинском районе в аварии погиб человек, еще двое пострадали.