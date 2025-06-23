В Иркутской области за выходные потушили 13 лесных пожаров

В Иркутской области с 20 по 22 июня 2025 специалисты справились с 13 лесными пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, огонь затронул площадь более 81 гектара. Больше всего очагов было зафиксировано в Иркутском и Братском районах — по три случая. В Шелеховском и Жигаловском районах потушили по два пожара, еще по одному — в Заларинском, Осинском и Усть-Илимском районах.