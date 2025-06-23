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В Самаре из-за ремонта на проспекте Ленина пустят в объезд автобусы № 2 и 24

В Самаре изменят свои маршруты два популярных автобуса.

В Самаре изменят свои маршруты два популярных автобуса. Подробности рассказали в дептрансе города.

Изменения коснутся автобусных маршрутов № 2 и № 24. Они будут ехать в объезд проспекта Ленина по улицам Осипенко и Ново-Садовой. Это связано с ремонтными работами, которые проводят на перекрестке Первомайской и проспекта Ленина.

Пока неизвестно, сколько продлятся изменения.

Ранее мы писали о том, что в Самаре начали заливать бетоном новую очередь магистрали Центральной. По прогнозам, в течение нескольких лет будет открыто движение по первой очереди новой дороги. Когда же магистраль будет готова полностью — неизвестно.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!