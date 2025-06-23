В Омске утвердили снос нежилого здания рядом с женской консультацией № 2

Напомним, что спортивная школа имени Александра Пушницы имеет несколько филиалов в разных районах города: на улицах Декабристов, 110 и Масленникова, 62 в Центральном округе, а также на проспекте Мира, 23 в Советском округе. Ранее мы писали, что в Омске снесли дом, в котором под завалами погиб мужчина.