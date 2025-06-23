В Омске утвердили снос нежилого здания рядом с женской консультацией № 2

Мэрия Омска приняла решение о сносе части объекта по адресу улица Маяковского, 65 в Центральном округе. Несмотря на то, что рядом располагается женская консультация № 2, под снос попадет другое строение — нежилое здание общей площадью около 130 квадратных метров.
Решение основано на техническом отчете Центра судебной экспертизы и обращении БУ ДПО «Спортивная школа имени А. М. Пушницы», которая также размещена по этому адресу. Снос затронет здание, состоящее из трех помещений. Точные сроки демонтажа пока не определены.
Напомним, что спортивная школа имени Александра Пушницы имеет несколько филиалов в разных районах города: на улицах Декабристов, 110 и Масленникова, 62 в Центральном округе, а также на проспекте Мира, 23 в Советском округе. Ранее мы писали, что в Омске снесли дом, в котором под завалами погиб мужчина.