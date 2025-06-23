Бастрыкин взял под контроль ситуацию с омским домом, который строят 11 лет

Следственный комитет России взял на особый контроль уголовное дело о нарушении прав дольщиков многоквартирного дома в Омске. В понедельник, 23 июня, об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
Согласно данным ведомства, проблема с незавершённым строительством началась ещё в 2014 году, когда граждане заключили договоры с ООО «Красноярская промышленная компания» на покупку жилья в многоквартирном доме, сдача которого была запланирована на 2016 год. Однако застройщик не выполнил свои обязательства, а в 2020 году был признан банкротом.
Впоследствии обязанности по достройке были возложены на ООО «Дорстрой», однако работы по монтажу также не велись. Дольщики неоднократно обращались с жалобами, но до сих пор не получили необходимого содействия.
Расследование уголовного дела ведётся с октября 2023 года. В связи с затянувшимся процессом Бастрыкин потребовал от руководителя омского следственного управления Виталия Батищева ускорить работу и отчитаться о причинах задержек, чтобы передать дело в суд.
Строительство жилого комплекса, ранее названного «Квартал романтиков», началось в 2014 году, и около 200 человек инвестировали в проект. По состоянию на 2019 год дом был готов лишь на 59%. В 2021 году контроль над объектом перешёл в руки Фонда защиты прав дольщиков Омской области, а в 2023 году работы поручили СПК «Дорстрой».
Компания «Дорстрой», ранее известная как субподрядчик на строительстве хоккейной арены и ремонте баз отдыха в Омске, обещала сдать объект к середине лета 2024 года. Однако на июнь 2025 года дом так и остался недостроенным, и дольщики до сих пор не получили свои квартиры.