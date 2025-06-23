Бастрыкин взял под контроль ситуацию с омским домом, который строят 11 лет

Согласно данным ведомства, проблема с незавершённым строительством началась ещё в 2014 году, когда граждане заключили договоры с ООО «Красноярская промышленная компания» на покупку жилья в многоквартирном доме, сдача которого была запланирована на 2016 год. Однако застройщик не выполнил свои обязательства, а в 2020 году был признан банкротом.