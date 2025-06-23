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В Красноярском крае официально зарегистрировали новое озеро

На севере края зарегистрировали озеро.

Источник: Управление Росреестра по Красноярскому краю

На севере края зарегистрировали новое озеро Бугар. Оно расположено в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе. В региональном Управлении Росреестра рассказали, что объект официально внесли в Государственный каталог географических названий. Теперь в нем содержится полная информация об озере, включая его координаты и административную привязку. Это позволяет обеспечить достоверность информации.

Уникальное озеро находится в зоне вечной мерзлоты и играет значимую роль в экосистеме Крайнего Севера. Название «Бугар» происходит от эвенкийского языка и переводится как «старая гарь».