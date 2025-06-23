В Красноярском крае официально зарегистрировали новое озеро

На севере края зарегистрировали новое озеро Бугар. Оно расположено в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе. В региональном Управлении Росреестра рассказали, что объект официально внесли в Государственный каталог географических названий. Теперь в нем содержится полная информация об озере, включая его координаты и административную привязку. Это позволяет обеспечить достоверность информации.