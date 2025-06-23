В Башкирии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом.

5 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Башкирии. Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства в ЦУРе, сегодня на стационарном лечении находятся 48 пациентов. Свободный коечный фонд составляет порядка 55,5%.
Министр здравоохранения республики доложил о работе скорой медицинской помощи. По словам Айрата Рахматуллина, на прошлой неделе в регионе медики совершили 19 517 выездов, 92,8% из них добрались до больных за 20 минут.