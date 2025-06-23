Гигантского сома поймали в Москве-реке: где в столице и области можно порыбачить

Гигантского 4,5-килограммового сома поймали 18 июня рыбаки в Москве-реке. Они рассказали, что свой улов выпустили обратно в водоем. Обсудим с блогером, рыболовом Александром Фетискиным, где в столице и области можно порыбачить.
Рыбалка может быть разной — на поплавочную удочку, на донки и фидеры, спиннинг. Для начала надо определиться с видом ловли, которым вы хотите заняться. Выбрать снасти. На фидер, донку поймать чуточку полегче, чем на спиннинг. Со спиннингом идут на хищника: судака, щуку, окуня, жереха, голавля, сома, хотя он у нас не такой частый гость. Мне лично больше нравится именно такая рыбалка. Она более динамичная: надо постоянно двигаться. Как говорится, спиннингиста ноги кормят.
Если вы новичок, под каждый вид рыбалки брать даже минимальный набор снастей дорого. Я бы советовал купить что-то дешевое, может, порыбачить с товарищем, который давно этим увлекается и даст свое снаряжение. Я чаще всего ловлю рыбу на Москве-реке. Как раз потому, что предпочитаю спиннинг. Самая попсовая точка — деревня Чулково. Там всегда много народу. А вообще летом все берега Москвы-реки забиты рыбаками.
За уловом можно поехать в любое место, где есть вода. Если рыба не клюет, значит, что-то делаете не так. Хотя мы, рыболовы, в таких случаях начинаем винить течение или высокое давление. То рыба пассивная, то вода низкая… Найдем какие-нибудь отмазки. Рыбаки — народ интересный, с фантазией. Знаю историю, когда какой-то затейник использовал в качестве приманки мармелад в виде червячков. И ловил на него судака, щуку, окуня.
Подари удочку.
Многие рыболовы хотят поделиться опытом с сыновьями. Эксперты говорят, что на рыбалку можно брать с 2−3 лет. Покажите карапузу улов, дайте подержать рыбу. С 4−5 лет можно купить ребенку удочку. Подойдет поплавочная снасть.
Как найти свое хобби.
Курица для рыбы.
Окунь — прожорливая рыба, которую можно поймать на разные виды приманок, в том числе и на искусственные. В качестве натуральных подойдут опарыш, червь, мотыль, куски рыбы, курицы и прочее. Используйте поплавочную удочку или спиннинг. Рыба предпочитает места с водорослями, ямами, обратным течением, сидит в засаде под нависшими деревьями и корягами. Летом окунь часто охотится у поверхности. Где ловить: Можайское, Клязьминское водохранилища, озеро Святое, Сенеж.
Речная царица.
Щука устраивает засаду и выслеживает добычу. Ищите заросли осоки и камыша, участки с корягами, поваленные деревья, подводные валуны. Ловим на спиннинг. Снасти должны быть максимально крепкими и прочными. Мощные удилища, силовые катушки, крепкие плетеные лески, надежные крючки — вот «друзья» настоящего щукаря. Где ловить: на Иваньковском, Рузском водохранилищах, речках Лопасне, Северке.
Раз, и вот тебе карась.
Карась не любит открытых участков водоема. Мелкие и средние экземпляры предпочитают держаться недалеко от берега, а более крупные особи обитают на глубине. Наиболее эффективной снастью для ловли этой рыбы считается поплавочная удочка. Карась — рыба всеядная, поэтому может клевать на насадки растительного и животного происхождения. Но самой подходящей наживкой считается красный навозный червь. Где ловить: среди популярных мест для ловли карася можно выделить озера — Черное озеро и Медвежьи озера (платная рыбалка — на Большом Медвежьем), а также реки Северка и Протва.
А кому кукурузы?
В качестве насадки для ловли плотвы можно использовать червя, опарыша, мякиш хлеба, мотыль, перловку. В летнее время используйте простую прикормку: перловку, опарыша или распаренную пшеницу. Хорошо работают также консервированная кукуруза и личинки насекомых. Важно не перекормить рыбу и привлечь крупные экземпляры. Летом плотва обитает в прибрежной зоне с растительностью и на мелководных участках. Где ловить: на Истринском, Можайском, Клязьминском, Химкинском и Рузском водохранилищах, а также на реке Протве и озере Сенеж.
Гигант со дна.
Отдельные экземпляры сома в естественных водоемах могут достигать 30−100 килограммов. Особые долгожители вообще вырастают до 300 кило. Сражение с могучим гигантом подарит море незабываемых впечатлений. С берега сома обыкновенно ловят донной удочкой. Современная донка на сома — мощное удилище, рассчитанное на заброс очень тяжелых оснасток. Можно использовать различные наживки, как животного, так и растительного происхождения. Наиболее популярны и эффективны лягушки, пучок земляных червей, куски свежей рыбы. Лучшее время ловли сома — с сумерек до рассвета. Но и днем не исключена возможность его хваток, если приманка пройдет близко от пасти. Где ловить: на Клязьминском водохранилище. Хотя попадаются рыбакам они даже в черте города, в Москве-реке.
Активный охотник.
Судак — хищная рыба. В отличие от щуки, он не сидит в засаде, а гоняется за добычей. Предпочитает рыбок с нешироким телом, потому что у него довольно узкое горло. В теплое время хищник питается преимущественно ночью в два приема. Первый выход на добычу начинается после захода солнца и продолжается примерно до полуночи. Второй — перед утренней зарей, пока еще темно, до восхода. Если вы активно ловите мирную рыбу, но интересуетесь судаком, обратите внимание на места, где хорошо клюет лещ — там часто бывает судак. Идут за судаком в основном со спиннингом, ловят с использованием искусственных приманок. Где ловить: озеро Сенеж, реки Пахра и Молокча.
Карп на горошине.
Традиционные снасти для ловли карпа — поплавочные и донные удочки. А если вы планируете ловить его регулярно, лучше приобрести специализированное карповое удилище. В качестве насадки используется земляной червь, опарыш, пшеничный хлеб, консервированная кукуруза, горох, а также комбинированные насадки. Где ловить: Истринское, Можайское, Клязьминское, Химкинское, Рузское водохранилища, река Протва и озеро Сенеж.
Колючий ерш.
Ерш любит чистую проточную воду, насыщенную кислородом, и твердую структуру дна. Встретить его можно в реках, глубоких озерах. Эта стайная рыбка ведет придонный образ жизни, никогда не поднимается в верхние слои. Крупный ерш может стоять на участках в русле реки и в ямах, периодически попадаясь любителям ловли леща на донные снасти. Основные наживки для ловли этой рыбы — навозный и земляной червь, опарыш, мотыль. Где ловить: ерши ловятся в Бездонном озере в «Серебряном Бору», на Головинских прудах и Химкинском водохранилище. Кроме того, некоторые рыболовы отмечают, что колючего можно поймать в реке Пахре.
ДАЖЕ ГУППИ ЛОВЯТСЯ.
За последние десятилетия ихтиофауна Москвы-реки пополнилась новыми видами-акклиматизантами. В черте города обычными рыбами стали южные бычки: кругляк и цуцик. Они предпочитают соленую воду Черного, Азовского и Каспийского морей, но благодаря экологической пластичности легко переносят перепады солености и температуры воды, адаптируются к новым условиям среды. Из других видов «пришельцев» стоит отметить чехонь из Оки и Волги, ротана-головешку из Амура, форель радужную, «сбежавшую» из прудов Сходненского форелевого хозяйства, гигантского толстолобика, горчака европейского и угря, которых интродуцировали в московские водоемы рыбаки, а также гуппи в районе Курьяновских сливов, попавшую в этот район благодаря «усилиям» московских аквариумистов.
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