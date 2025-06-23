Гигантского сома поймали в Москве-реке: где в столице и области можно порыбачить

Судак — хищная рыба. В отличие от щуки, он не сидит в засаде, а гоняется за добычей. Предпочитает рыбок с нешироким телом, потому что у него довольно узкое горло. В теплое время хищник питается преимущественно ночью в два приема. Первый выход на добычу начинается после захода солнца и продолжается примерно до полуночи. Второй — перед утренней зарей, пока еще темно, до восхода. Если вы активно ловите мирную рыбу, но интересуетесь судаком, обратите внимание на места, где хорошо клюет лещ — там часто бывает судак. Идут за судаком в основном со спиннингом, ловят с использованием искусственных приманок. Где ловить: озеро Сенеж, реки Пахра и Молокча.