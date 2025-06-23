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Самарские «Крылья Советов» за 5 лет подписали больше всех игроков в РПЛ

ФК «Крылья Советов» из Самары за последние 5 лет подписали больше игроков, чем другие клубы премьер-лиги.

ФК «Крылья Советов» из Самары за последние 5 лет подписали больше игроков, чем другие клубы премьер-лиги. Статистику привел МЯЧ RU.

Как оказалось, с 2020 года самарский клуб заключил контракты с 40 футболистами. У ближайшего преследователя московского «Локомотива» 36 подписанных игроков за тот же период.

Статистика составлена без учета аренд и подписаний свободных агентов.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!