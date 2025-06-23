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Больше десятка домов в Челябинске месяц остаются без горячей воды

Время идёт вперёд, а некоторые вещи остаются неизменными.

Источник: Reuters

Время идёт вперёд, а некоторые вещи остаются неизменными. Для тех, кто не знает, в Челябинске идут опрессовки — отключения воды для проверки труб. В этом году первый этап работ затянулся больше чем на две недели.

Напомним, завершить его планировали ещё в первых числах месяца (примерно 2—8 июня), однако возникли сложности. Местами происходили аварии. Где-то требовалось провести ремонт коммунальных сетей. На сегодняшний день без горячей воды до сих пор остаются одиннадцать домов, сообщили на аппаратном совещании в администрации Челябинска, а ведь прошёл месяц с начала опрессовок и уже стартовал второй их этап.

Ситуация, мягко говоря, неприятная для граждан, что власти понимают. Мэр Алексей Лошкин снова обратился к подчинённым с требованием завершить работы как можно скорее. Ответственные лица обещают завершить первый этап опрессовок в самое ближайшее время — сегодня или завтра.