Больше десятка домов в Челябинске месяц остаются без горячей воды

Напомним, завершить его планировали ещё в первых числах месяца (примерно 2—8 июня ), однако возникли сложности. Местами происходили аварии. Где-то требовалось провести ремонт коммунальных сетей. На сегодняшний день без горячей воды до сих пор остаются одиннадцать домов, сообщили на аппаратном совещании в администрации Челябинска, а ведь прошёл месяц с начала опрессовок и уже стартовал второй их этап.