На грани заморозков окажется Челябинская область в ночь на 24 июня

По информации синоптиков, во вторник при переменной облачности преимущественно без осадков.
Ветер северный, его скорость 2−7 м/с, ночью местами порывы до 11 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5−10, в горах и низинах — до плюс 1, завтра днем плюс 16−21.
В ночь на вторник, благодаря гребню антициклона, окончательно распогодится, но в условиях радиационного выхолаживания воздуха термометры покажут осенние плюс 4−9, а днем в условиях натекания облачности пройдет слабовыраженный волновой атмосферный фронт, «брызнув небольшим очаговым дождем, после обеда снова по-сентябрьски свежо — не выше 14−19».
«В среду с наступлением темного времени станет малооблачно, температура еще понизится — до 2−7. Так холодно обычно бывает в конце сентября-начале октября, но в дневные часы “небесная канцелярия” компенсирует дефицит тепла и южный ветер повысит температуру до 18−23 градусов. Вторая половина недели пройдет под знаком циклонической деятельности, а это значит, что в небе будут тесниться многоярусные облака, не обойдется без дождей, по ночам плюс 9−14, после полудня плюс 17−22, что на несколько градусов ниже климатической нормы», — сообщил ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.