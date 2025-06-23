На грани заморозков окажется Челябинская область в ночь на 24 июня

«В среду с наступлением темного времени станет малооблачно, температура еще понизится — до 2−7. Так холодно обычно бывает в конце сентября-начале октября, но в дневные часы “небесная канцелярия” компенсирует дефицит тепла и южный ветер повысит температуру до 18−23 градусов. Вторая половина недели пройдет под знаком циклонической деятельности, а это значит, что в небе будут тесниться многоярусные облака, не обойдется без дождей, по ночам плюс 9−14, после полудня плюс 17−22, что на несколько градусов ниже климатической нормы», — сообщил ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.