В Самаре прошел форум «Культурный десант 45/25» о памяти и будущем

21 июня в Самаре прошло пленарное заседание межрегионального культурно-патриотического проекта «Культурный десант 45/25» (6+). Мероприятие состоялось в ЦРК «Художественный» имени Т. А. Ивановой под названием «Симфония Победы. Культура как оружие духа вчера, сегодня и завтра».
Проект объединяет деятелей искусства, представителей власти и героев России. Его цель — сохранение памяти о Великой Победе и осмысление современной истории через музыку, литературу и кино. Участники прибывают в города Поволжья по Волге на возрождённом судне «Метеор 120Р», символизирующем движение к новым культурным смыслам.
В форуме приняли участие Пётр Лундстрем, Захар Прилепин, Игорь Станкевич, Ксения Алферова, Максим Фадеев и другие. Обсуждали роль культуры в поддержке бойцов, воспитании молодёжи и сохранении исторической правды.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Нижегородской области и правительства Самарской области. Завершится культурный маршрут в Волгограде.
Ранее мы писали, что в Самаре 22 июня в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню.
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