«Поезда здоровья» на этой неделе посетят семь районов Башкирии

«С 21 апреля медицинские работники поездов здоровья провели 71 910 осмотров, из которых 15 975 — рентген-обследования, 10 415 — флюорографии и 5500 — маммографии. В ходе обследований было выявлено 1716 социально значимых заболеваний», — доложил Айрат Рахматуллин.