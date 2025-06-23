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«Поезда здоровья» на этой неделе посетят семь районов Башкирии

На этой неделе «Поезда здоровья» посетят Архангельский, Дуванский, Дюртюлинский, Буздякский, Бакалинский, Стерлитамакский и Бурзянский районы Башкирии.

О ежегодной акции «Здоровая республика — здоровый регион» рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

«С 21 апреля медицинские работники поездов здоровья провели 71 910 осмотров, из которых 15 975 — рентген-обследования, 10 415 — флюорографии и 5500 — маммографии. В ходе обследований было выявлено 1716 социально значимых заболеваний», — доложил Айрат Рахматуллин.

Напомним, что все обследования в поездах здоровья проводятся бесплатно, желающих принимают без предварительной записи, по живой очереди.