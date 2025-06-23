В Приморье ограничивают мобильный интернет для безопасности жителей края

Местные власти призывают жителей с пониманием относиться к временным неудобствам, объясняя, что речь идет о вопросах безопасности всего региона. Ведомство отмечает, что подобные меры применяются по всей стране и уже стали стандартной практикой в ряде субъектов РФ. Например, в мае и июне перебои с мобильным интернетом фиксировались в Москве, Ленинградской, Тюменской, Воронежской, Ростовской областях, а также в других регионах.