В Приморье ограничивают мобильный интернет для безопасности жителей края

В Приморском крае, как и в других регионах России, с июня начали регулярно вводить временные ограничения на доступ к мобильному интернету. Такие меры, как поясняют в Министерстве цифрового развития региона, необходимы для обеспечения безопасности в условиях проведения специальной военной операции.
Ограничения затрагивают отдельные муниципалитеты и носят временный характер: доступ к мобильному интернету может быть приостановлен на несколько часов или дней, в зависимости от текущей ситуации. При этом голосовая связь и возможность отправки SMS остаются полностью доступными для всех абонентов, что позволяет жителям поддерживать связь с близкими и решать неотложные вопросы.
В министерстве подчеркивают, что альтернативные способы выхода в интернет, такие как проводные подключения и Wi-Fi, продолжают работать в штатном режиме. Это особенно важно для организаций и предприятий, использующих онлайн-кассы и торговый эквайринг, а также для граждан, которым необходим доступ к электронным сервисам и дистанционному обучению.
Местные власти призывают жителей с пониманием относиться к временным неудобствам, объясняя, что речь идет о вопросах безопасности всего региона. Ведомство отмечает, что подобные меры применяются по всей стране и уже стали стандартной практикой в ряде субъектов РФ. Например, в мае и июне перебои с мобильным интернетом фиксировались в Москве, Ленинградской, Тюменской, Воронежской, Ростовской областях, а также в других регионах.
По данным аналитиков, отключения мобильного интернета чаще всего приурочены к проведению массовых мероприятий, памятных дат, а также к появлению угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов или кибератак. При этом заранее предупреждать о таких ограничениях власти не могут, поскольку подобная информация регулируется законом о государственной тайне.