Родители-мигранты должны обучать своих детей русскому языку, заявил Шапша

Ужесточение мер в сфере миграционной политики в Калужской области началось в феврале 2022 года после того, как Шапша в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, который не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики. После этого последовал еще ряд предложений, одобренных областными депутатами.