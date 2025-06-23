В Ростовской области объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Ростовской области в течение 23 июня и до 9 часов утра 24 июня из-за дождей с грозами объявили оранжевый уровень погодной угрозы. Об этом можно судить по прогностической карте Гидрометцентра.
Ухудшение погоды прогнозируют местами в отдельных районах региона. В частности, утром в понедельник осадки уже прошли в Ростове-на-Дону и в некоторых других городах области.
При этом, несмотря на дожди, на Дону также сохраняется почвенная засуха. По информации синоптиков, засушливость влияет на озимую пшеницу, яровой ячмень и горох.
Добавим, уровень угрозы природных явлений на прогностической карте отмечают разными цветами, от белого до красного. Оранжевый цвет означает, что погода может нанести ущерб.