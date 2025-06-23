Россиянам назвали опасные симптомы анаплазмоза при укусе клеща

Клещи — переносчики анаплазмоза распространились в Центральной части РФ из-за мягких зим. «Вечерняя Москва» выяснила у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, на какие симптомы следует обращать внимание.
По словам специалиста, гранулоцитарный анаплазмоз является риккетсиозным заболеванием — им можно заразиться от иксодовых клещей.
— Этот микроорганизм широко циркулирует в живой природе, он может поражать не только людей, но животных и птиц. А клещи являются переносчиками инфекции. Сезон активности клещей в средней полосе России начинается в июне и продолжается до сентября, — отметил он.
Человеку следует провериться, если у него в совокупности появляются такие симптомы, как боль в мышцах, высокая температура, недомогание и слабость, тошнота и рвота, а также боль в животе.
Также специалист рассказал, в каких случаях данное заболевание может привести к летальному исходу.
По данным Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились более 309,5 тысячи человек.