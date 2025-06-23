Врач Крючков рассказал о тяжелой форме анаплазмоза после укуса клеща

— Если своевременно не выявить заражение анаплазмозом, есть риск того, что заболевание перейдет в тяжелую форму. Оно может поражать разные органы и ткани в организме. В тяжелых случаях у человека могут развиться кровотечение, дыхательная и почечная недостаточность. Может произойти отказ других органов и систем и даже летальный исход, — рассказал Крючков.