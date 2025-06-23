Врач Крючков рассказал о тяжелой форме анаплазмоза после укуса клеща

Клещи — переносчики анаплазмоза распространились в Центральной части России из-за мягких зим. Раньше эта инфекция встречалась только в южных и восточных регионах страны. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова о тяжелой форме заболевания.
— Если своевременно не выявить заражение анаплазмозом, есть риск того, что заболевание перейдет в тяжелую форму. Оно может поражать разные органы и ткани в организме. В тяжелых случаях у человека могут развиться кровотечение, дыхательная и почечная недостаточность. Может произойти отказ других органов и систем и даже летальный исход, — рассказал Крючков.
Однако, по словам врача, в большинстве случаев это заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме. Летальность составляет менее одного процента от числа выявленных случаев.
При этом Крючков рассказал, что симптомы анаплазмоза характерны для большого количества различных заболеваний.
До этого в России зарегистрировали первые смертельные случаи от укусов клещей в текущем году. Двое жителей Новосибирска умерли после заражения клещевым энцефалитом и риккетсиозом. Что такое клещевой риккетсиоз, какие у него симптомы и как он приводит к летальному исходу, узнавала «Вечерняя Москва».