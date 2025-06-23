Агент Марины отреагировал на слухи о переходе игрока в самарские «Крылья»

В сети распространились слухи о возможном переходе нападающего Химми Марины в «Крылья Советов». Эту информацию прокомментировал Чемпионату агент игрока Хосе Родригес.
Представитель Марины отметил, что на данный момент обговариваются финальные детали с одним из клубов премьер-лиги. Название клуба агент предпочел не называть, но намекнул, что его могут объявить в среду.
Химми Марина в прошлом сезоне выступал за «Оренбург». В 26 играх он забил 5 голов и отдал 1 ассист.
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