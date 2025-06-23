Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агент Марины отреагировал на слухи о переходе игрока в самарские «Крылья»

В сети распространились слухи о возможном переходе нападающего Химми Марины в «Крылья Советов».

В сети распространились слухи о возможном переходе нападающего Химми Марины в «Крылья Советов». Эту информацию прокомментировал Чемпионату агент игрока Хосе Родригес.

Представитель Марины отметил, что на данный момент обговариваются финальные детали с одним из клубов премьер-лиги. Название клуба агент предпочел не называть, но намекнул, что его могут объявить в среду.

Химми Марина в прошлом сезоне выступал за «Оренбург». В 26 играх он забил 5 голов и отдал 1 ассист.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!