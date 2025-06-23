Жители Красноярского края стали победителями конкурса «Моя страна — моя Россия»

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
На Петербургском международном экономическом форуме были подведены итоги ХХII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», который является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». В финал в возрастной категории от 18 лет вышли 183 участника, среди которых оказались Наталья Сидорова и Максим Кочетков из Красноярского края, представившие проекты, направленные на социально-экономическое развитие регионов страны.
Конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов. В новом сезоне в конкурсе приняли участие 74 369 человек из всех уголков России, которые предложили инициативы по развитию своих регионов и улучшению качества жизни. Работы были представлены в 13 номинациях.
Первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов отметил, что конкурс предоставляет ресурсы для роста, включая наставничество и грантовую поддержку. Он выразил уверенность, что победители из Красноярского края продолжат развивать новое поколение лидеров в своих регионах.
Наталья Сидорова, директор автономной некоммерческой организации «ЦОКСИ», заняла первое место с проектом «Наследницы тундры…» в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Проект реализуется в Дудинке и сосредоточен на женщинах Таймыра, которые обучают традиционным ремеслам и кулинарии.
Сидорова выразила радость от участия в конкурсе, подчеркнув, что это дало возможность рассказать о «наследницах тундры» и может послужить основой для аналогичных инициатив в других арктических регионах.
Максим Кочетков, доцент кафедры электроэнергетики и автоматики Заполярного госуниверситета, занял второе место с проектом «Кооперация — путь к успеху…» в номинации «Моя педагогическая инициатива». Проект направлен на решение кадровых вопросов в Норильском промышленном районе и создание пространства общего пользования симуляционным оборудованием, которое объединяет образовательные учреждения и предприятия.
Кочетков отметил, что участие в конкурсе дало возможность заявить о проекте, над которым работает команда преподавателей и инженеров. Он выразил надежду на масштабирование инициативы и расширение проекта в Мурманскую область, подчеркивая важность создания среды для профессионального роста молодежи в условиях Крайнего Севера.
По итогам конкурса 39 победителей получат призы от профильных партнеров, включая премии на реализацию проектов, стажировки и возможность пройти программы дополнительного образования с информационной поддержкой на федеральном уровне.