Жители Красноярского края стали победителями конкурса «Моя страна — моя Россия»

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов. В новом сезоне в конкурсе приняли участие 74 369 человек из всех уголков России, которые предложили инициативы по развитию своих регионов и улучшению качества жизни. Работы были представлены в 13 номинациях.