В поселке Усть-Ордынский начали строить водопроводные сети

В поселке Усть-Ордынский началось строительство более 43 километров водопроводных сетей. Их установят в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Помимо строительства водопровода, проведут и капитальный ремонт Корсукского водовода. На все работы затратят 943 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
В Усть-Ордынском округе подземные воды высоко минерализованы, имеют повышенную жесткость и содержание сульфатов. Территория слабо обводнена, крупных рек и озер нет.
— Ситуация с дефицитом питьевой воды в округе начала меняться. В рамках федерального проекта «Чистая вода» уже построены четыре объекта водоснабжения в Аларском, Баяндаевском, Боханском и Осинском районах. Там никогда не было централизованной системы водоснабжения, — пояснил заместитель губернатора региона — руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.
В ноябре этого года завершится ремонт водовода «Корсук — Усть-Ордынский», который уже 40 лет обеспечивает поселок водой. А прокладку водопроводных сетей в поселке буду проводить с 2025 по 2027 годы. Старую сеть будут использовать в качестве резервной. Сначала водопровод проведут по улицам Мира, Мичурина и Каландаришвили. Затем СНТ «Надежда», «Аэропорт» и «Западная часть».