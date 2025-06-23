В поселке Усть-Ордынский начали строить водопроводные сети

В ноябре этого года завершится ремонт водовода «Корсук — Усть-Ордынский», который уже 40 лет обеспечивает поселок водой. А прокладку водопроводных сетей в поселке буду проводить с 2025 по 2027 годы. Старую сеть будут использовать в качестве резервной. Сначала водопровод проведут по улицам Мира, Мичурина и Каландаришвили. Затем СНТ «Надежда», «Аэропорт» и «Западная часть».