Обнаружили утром. В Башкирии внезапно свернули поиски пропавших мужчины и женщины

В Башкирии завершились поиски пропавших мужчину и женщину из Гафурийского района. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Пара пропала вчера, они ушли из деревни Пчелосовхоз в лес и не вернулись. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдены, живы! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — заявили добровольцы.
Почему мужчина и женщина пропали, не выходили на связи и где их нашли — не уточняется.
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