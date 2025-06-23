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Обнаружили утром. В Башкирии внезапно свернули поиски пропавших мужчины и женщины

В Башкирии завершились поиски пропавшей во время похода в лес пары.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски пропавших мужчину и женщину из Гафурийского района. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Пара пропала вчера, они ушли из деревни Пчелосовхоз в лес и не вернулись. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдены, живы! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — заявили добровольцы.

Почему мужчина и женщина пропали, не выходили на связи и где их нашли — не уточняется.

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