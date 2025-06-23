Высыпался и не зубрил: школьник из Борисова набрал 400 баллов на ЦТ и ЦЭ

«За сына испытываем гордость! Но тут заслуга и учителей, и нас родителей — мы старались вложить в Матвея все то, что могли. Учителя в гимназии тоже замечательные. И не только те, которые готовили его к экзаменам, но и весь педагогический состав. Они знают детей и любят свою работу. Учителя преподавали предметы с таким интересом, что детям хотелось знать все больше и больше. И Матвей, и Артем всегда ходили в школу с большим желанием и не пропускали ничего. Мы им очень благодарны», — заключила Ольга.