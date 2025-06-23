Высыпался и не зубрил: школьник из Борисова набрал 400 баллов на ЦТ и ЦЭ

Выпускник борисовской гимназии № 1 — в числе тех ребят, кто за все школьные испытания и аттестат набрал максимальное количество баллов. Матвей сдавал ЦТ по математике и ЦЭ по физике и русскому языку, получив по каждому 100 баллов. Также у юноши по всем предметам в аттестате стоят десятки.
В беседе с корреспондентом Sputnik Екатериной Воробьевой он рассказал, как можно подготовиться к экзаменам без репетиторов и почему для успешной учебы очень важен режим дня.
Не просто циферки
Самый любимый школьный предмет Матвея — математика. К ней он проявлял интерес еще в ранних классах, а, начиная с седьмого, борисовчанин начал участвовать в олимпиадах. Увлеченность предметом помогала ему побеждать на городских этапах, а в 10 классе он занял третье место в области.
«Практически все процессы и все, что есть в этом мире, может быть описано с помощью математики. В общем этот предмет гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Элементарно — мы применяем математику, когда нужно деньги посчитать. Иногда бывает, что нужно оптимизировать какую-то функцию. Может, не самый лучший пример, но когда-то в игре я посчитал, как лучше “собирать” персонажей», — сказал Матвей.
По физике юноша тоже принимал участие в олимпиадах и результаты были хорошими. Поэтому одним из секретов успешной сдачи экзаменов Матвей называет заблаговременную подготовку. Хотя к русскому языку он начал готовиться только в 11 классе. Но благодаря сильному преподавателю — Ольге Петровне Шестак — сумел хорошо натренироваться.
Главный совет учителей
По словам Матвея, он вообще не посещал репетиторов.
«Мне хватало занятий в гимназии — тут все учителя отличные, поэтому нужды в репетиторах не было. Каждую субботу я ходил на факультативные занятия по математике, физике и русскому языку. Вообще особого секрета нет — нужно не лениться и правильно распределять время и готовиться, когда нужно», — подчеркнул собеседник.
Он отметил, что в неделю занимался этими предметами три-четыре раза по два-три часа. Когда было очень много уроков и задавали большое домашнее задание, тогда Матвей не уделял время математике, физике и русскому языку.
«Если уроков было поменьше, то мог сесть и позаниматься самостоятельно», — объяснил абитуриент.
Юноша признался, что все учителя давали ему один и тот же совет — решать как можно больше тестов. Матвей так и старался делать. Он не считал количество решенных тестов, но внимательно следил за тем, как увеличивается число правильно решенных заданий.
«Если в самом начале, как начал тренироваться, мог допустить 7−8 ошибок в одном тесте, то со временем часто решал вообще без ошибок», — сказал собеседник.
Репетиционное тестирование
Матвей трижды ходил на репетиционное тестирование по каждому предмету для того, чтобы прочувствовать атмосферу реального экзамена и проверить себя.
В большинстве случаев абитуриент набирал выше 90 баллов, хотя несколько раз ему удалось получить и 100 баллов.
Он отметил, что после пробных экзаменов проанализировал свои ошибки и понял, что допустил их из-за невнимательности: где-то не дочитал условия, а где-то неправильно понял задание.
«Ритуалы» перед экзаменом
Накануне дня Х Матвей решил не повторять всю школьную программу — вместо этого он сделал один из прошлых вариантов экзаменационного теста и лег спать пораньше. Юноша считает, что если не выспаться перед экзаменом, то велика вероятность не получить желаемый результат.
Матвей признался, что на самих экзаменах испытывал сомнения в правильности своих ответов.
«Если честно, у меня в какой-то момент начала рука дрожать — я начал сомневаться во всем из-за стресса. И потом оказалось, что все правильно сделал. Но эти сомнения даже порой помогали мне, потому что я находил ошибки в решенных заданиях и исправлял их. Поэтому мне стресс помог: под его влиянием я начинаю более трезво думать и становлюсь более внимательным», — поделился собеседник.
По словам Матвея, с заданиями по математике и физике он справился примерно за два часа, а по русскому — за полтора. Юноша отметил, что спешить точно не следует — лучше перепроверить выполненные задания.
Без ума от счастья
Матвей рассчитывал получить за экзамены по 95 или немного выше баллов. Но вот то, что будет именно 100 по каждому предмету, совсем не ожидал.
Первому о своих результатах выпускник рассказал родителям и классному руководителю Ирине Николаевне Угринив (она же преподавала у Матвея математику — Sputnik). А уже после начал делиться радостной новостью с друзьями, среди которых, по словам Матвея, тоже есть те, кто в сумме набрал свыше 395 баллов за все испытания.
«Родители были без ума от счастья. Я в принципе тоже. Мои друзья тоже меня похвалили», — отметил собеседник.
Как не потерять мотивацию?
Всем будущим выпускникам Матвей дал несколько советов, как лучше подготовиться к экзаменам. По его словам, очень важно соблюдать режим дня, то есть ложиться спать в одно и то же время и хорошо высыпаться. Также он считает, что не следует пытаться решать тесты каждый день.
«Лучше один день прорешать, когда у тебя больше времени, а в другой день — заняться уроками, чтобы ложиться спать в одно и то же время. Это важно делать для того, чтобы не потерять силы и мотивацию заниматься тестами дальше», — подчеркнул собеседник.
Жизнь вне школы
Несмотря на отличные успехи, Матвей не считает себя «ботаном». У юноши есть увлечения, которым он посвящает свободное время. В частности, он играет на фортепьяно, смотрит научно-популярные видео, любит видеоигры. А еще Матвей — хороший помощник: вместе с отцом строит дом.
Свою дальнейшую жизнь борисовчанин хочет связать с IT-сферой и планирует поступать в БГУ. Выбор этого направления он объясняет так: «Мне нравится такая сидячая работа, где ты должен скорее работать мозгами, чем руками».
Пример брата и отца
Родители Матвея — мама Ольга и папа Василий — поддержали сына в выборе профессии.
«Выбор профессии — это такое личное дело каждого. Когда Матвей сказал, что выбрал IT направление, мы решили, что это направление подходит к его личным качествам. Он такой самостоятельный, целеустремленный, любит работать в команде. Думаю, в будущем ему будет легко в этой сфере», — сказала Ольга.
Она также рассказала, что с детства для Матвея создавались все необходимые условия, чтобы он развивался и проявлял интерес к знаниям. По ее словам, Матвей был очень любознательным ребенком, любил читать книги, и дома у них была своя библиотека.
Также перед глазами мальчика был пример старшего брата Артема, который тоже хорошо учился (он закончил Борисовский лицей — Sputnik). К слову, у обоих мальчиков физику преподавал один и тот же учитель — Александр Терентьевич Коренюк. Сыграл свою роль и пример отца.
«У обоих сыновей направленность — математика и физика. Папа наш тоже школу с отличием закончил. Хоть он и строитель, но математика и физика — это его конек. Вечерами они часто садились и какие-то задачи находили и вместе решали. Они соревновались между собой. Бывало, что супруг вспоминал задачи со своих олимпиад и задавал Матвею с Артемом, а они вдвоем решали. Мальчики в свою очередь рассказывали задания со своих олимпиад», — сказала Ольга.
Она также отметила, что Матвей научился соблюдать режим дня благодаря родителям.
«Было время, когда сын совмещал и бассейн, и фортепьяно, но, когда приходил со школы, то мы ему всегда говорили: “Не надо сразу за уроки, отдохни. Хочешь — поспи. Вовремя ложись спать”. И как-то он к этому режиму привык и всегда все успевал», — поделилась собеседница.
Ольга призналась, что когда узнала результат сына, то не могла сдержать слезы радости. По ее словам, они хоть с мужем видели, как их сын усердно готовился на протяжении года, но такой высокий результат — это огромный сюрприз.
«За сына испытываем гордость! Но тут заслуга и учителей, и нас родителей — мы старались вложить в Матвея все то, что могли. Учителя в гимназии тоже замечательные. И не только те, которые готовили его к экзаменам, но и весь педагогический состав. Они знают детей и любят свою работу. Учителя преподавали предметы с таким интересом, что детям хотелось знать все больше и больше. И Матвей, и Артем всегда ходили в школу с большим желанием и не пропускали ничего. Мы им очень благодарны», — заключила Ольга.