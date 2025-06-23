Проекты Самарской области могут получить гранты до 1 млн рублей на форуме «иВолга»

Открылся приём заявок на конкурс Росмолодёжь. Гранты в рамках форума «иВолга». Претендовать на гранты от 5 тысяч до 1 миллиона рублей могут молодые люди от 14 до 35 лет. Подать заявку можно до 18 июля на myrosmol.ru.
Проекты принимаются в 18 номинациях: добровольчество, экология, культура, патриотическое воспитание, бизнес и другие. Защита инициатив пройдёт прямо на площадке форума, победители получат поддержку и наставников.
Форум пройдёт с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. Планируется участие 1400 человек из всех регионов России.
Подробную информацию о форуме можно узнать в социальных сетях «иВолги»: телеграм-канале и группе ВКонтакте.
Ранее в Самаре прошло пленарное заседание межрегионального культурно-патриотического проекта «Культурный десант 45/25» (6+).
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