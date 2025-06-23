Проекты Самарской области могут получить гранты до 1 млн рублей на форуме «иВолга»

Открылся приём заявок на конкурс Росмолодёжь. Гранты в рамках форума «иВолга». Претендовать на гранты от 5 тысяч до 1 миллиона рублей могут молодые люди от 14 до 35 лет. Подать заявку можно до 18 июля на myrosmol.ru.