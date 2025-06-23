В Одноклассниках эксклюзивно запустилась программа «Самарское долголетие»

В группе программы в ОК пользователей старшего поколения ждут интересный и познавательный контент о здоровье и активном времяпрепровождении, а также анонсы мероприятий.
«Самарское долголетие» — программа Самарской области, которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в рамках национального проекта «Семья» и его региональной составляющей «Старшее поколение» на базе Комплексного центра социального обслуживания Самарского округа. Ее мероприятия направлены на повышение качества жизни и увеличение периода активного долголетия людей старшего возраста. Важные социальные цели программы — профилактика одиночества пожилых людей и созданий условий для их участия в жизни общества.
Теперь полезная информация и анонсы мероприятий «Самарского долголетия» будут доступны пользователям ОК в группах программы:
https://ok.ru/samarskoedolgoletie.
https://ok.ru/samaradolgoletie.
https://ok.ru/novokuybyshevskdolgoleti.
https://ok.ru/chapaevskdolgoletie.
https://ok.ru/tolyattidolgoletie.
https://ok.ru/sizrandolgoletie.
«Программа “Самарское долголетие” направлена на увеличение периода активной жизни у нашего “серебряного” поколения. Благодаря организованному досугу пожилые люди остаются физически активными, поддерживают здоровье, раскрывают свои таланты, продолжают учиться и не теряют радость жизни. В комплексных центрах социального обслуживания Самарской области особенно востребованы занятия, которые помогают быть здоровыми, энергичными и социально вовлечёнными! А возможность получать актуальную информацию из специальных пабликов позволит им всегда быть в курсе мероприятий и событий региона», — отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.
Одноклассники — один из наиболее популярных ресурсов среди людей старше 55 лет. Соцсеть стремится аккумулировать максимум возможностей для этой аудитории, в том числе поддерживая региональные программы активного долголетия.
Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!