В Одноклассниках эксклюзивно запустилась программа «Самарское долголетие»

«Программа “Самарское долголетие” направлена на увеличение периода активной жизни у нашего “серебряного” поколения. Благодаря организованному досугу пожилые люди остаются физически активными, поддерживают здоровье, раскрывают свои таланты, продолжают учиться и не теряют радость жизни. В комплексных центрах социального обслуживания Самарской области особенно востребованы занятия, которые помогают быть здоровыми, энергичными и социально вовлечёнными! А возможность получать актуальную информацию из специальных пабликов позволит им всегда быть в курсе мероприятий и событий региона», — отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.