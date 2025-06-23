Схему дорожного движения планируют изменить на площади Лядова

Еще в конце мая на площади начали устанавливать новые опоры для светофоров. Согласно информации в паспорте объекта около дома № 3 по проспекту Гагарина, модернизация светофорных объектов ведется в целях внедрения интеллектуальной транспортной системы в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».