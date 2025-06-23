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Схему дорожного движения планируют изменить на площади Лядова

Схему дорожного движения на площади Лядова в Нижнем Новгороде хотят изменить — это связано с модернизацией светофор, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на МКУ «Центр организации дорожного движения».

Источник: Время

Еще в конце мая на площади начали устанавливать новые опоры для светофоров. Согласно информации в паспорте объекта около дома № 3 по проспекту Гагарина, модернизация светофорных объектов ведется в целях внедрения интеллектуальной транспортной системы в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Сейчас прорабатывается вопрос об изменении схемы дорожного движения. Точные сроки завершения модернизации светофоров неизвестны. При этом в паспорте объекта на Гагарина, 3 указано, что окончание работ намечено на октябрь 2025 года.