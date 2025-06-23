Три эмодзи зумеров, которые непонятны другим

Поколение зумеров живет по собственным правилам и вырабатывает уникальный визуальный язык. Иногда — совсем непонятный для остальных. Например, привычные символы-эмодзи они используют с другим смыслом, создавая культурный барьер между собой и теми, кто постарше.
Как объясняет блог Emojipedia, для юных пользователей, постоянно находящихся онлайн, поиск новых трендов — способ самовыражения и сохранения дистанции со взрослыми. А в условиях культуры, насыщенной постиронией и абсурдом, выдумывание новых смыслов для обыденных вещей превращается в социальную миссию. Например, роза, стул и канатная дорога теперь применяются в нетипичных ситуациях.
Увядшая роза
Классический символ грусти — разбитое сердце — ушел в прошлое. Его место заняла увядшая роза. Этот тренд начался в феврале 2025 года, когда молодежь стала высмеивать разбитое сердце как слишком банальный символ. Теперь «мертвая роза» — это печаль с оттенком иронии.
Стул
Стул означает смех. Удивлены? Еще в 2021 году тиктокер Энтони Май предложил использовать эмодзи стула как альтернативу плачущему от смеха смайлику. Идея быстро набрала популярность, особенно среди тех, кто устал от смеющегося круглого лица с выступающими слезами. Как результат — в популярных соцсетях постят эмодзи мебели.
Канатная дорога
Этот символ — довольно редкий. По крайней мере, был, пока до него не добрались зумеры. И он тоже означает смех. Видеоблогер Джон Кастерлайн предложил пользователям заменить им все смеющиеся эмодзи. Но с одним условием — не объяснять, почему. «Если кто-то не понял, не говорите им. Просто сбейте с толку», — сказал он в ролике, набравшем более 6 миллионов просмотров.