Три эмодзи зумеров, которые непонятны другим

Этот символ — довольно редкий. По крайней мере, был, пока до него не добрались зумеры. И он тоже означает смех. Видеоблогер Джон Кастерлайн предложил пользователям заменить им все смеющиеся эмодзи. Но с одним условием — не объяснять, почему. «Если кто-то не понял, не говорите им. Просто сбейте с толку», — сказал он в ролике, набравшем более 6 миллионов просмотров.