Стало известно время концерта Егора Крида и JONY в Омске на День молодёжи

Омск как Молодёжная столица России будет отмечать День молодёжи целых три дня — с 27 по 29 июня. Такое решение принял губернатор Виталий Хоценко. В субботу, 28 июня, праздник будет разделён на тематические зоны с интерактивными площадками и фотозонами под слоганами «Гордись», «Знай», «Люби» и «Приумножай».