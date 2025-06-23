Стало известно время концерта Егора Крида и JONY в Омске на День молодёжи

Омск как Молодёжная столица России будет отмечать День молодёжи целых три дня — с 27 по 29 июня. Такое решение принял губернатор Виталий Хоценко. В субботу, 28 июня, праздник будет разделён на тематические зоны с интерактивными площадками и фотозонами под слоганами «Гордись», «Знай», «Люби» и «Приумножай».
Концерты Егора Крида и JONY состоятся в рамках блока «Люби». Как стало известно порталу Om1.ru, выступление хэдлайнеров ориентировочно запланировано с 20:00 до 23:00.
Концерт группы «Пять утра» состоится в пятницу, 27 июня, в 21:45. Выступление артистов продлится до 22:30. До этого зрителей будет развлекать со сцены комик Игорь (Гар) Дмитриев. Все три концерта пройдут на Соборной площади.