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Стало известно время концерта Егора Крида и JONY в Омске на День молодёжи

Праздник в городе продлится три дня. Уже готов ориентировочный план мероприятий.

Источник: Om1 Омск

Омск как Молодёжная столица России будет отмечать День молодёжи целых три дня — с 27 по 29 июня. Такое решение принял губернатор Виталий Хоценко. В субботу, 28 июня, праздник будет разделён на тематические зоны с интерактивными площадками и фотозонами под слоганами «Гордись», «Знай», «Люби» и «Приумножай».

Концерты Егора Крида и JONY состоятся в рамках блока «Люби». Как стало известно порталу Om1.ru, выступление хэдлайнеров ориентировочно запланировано с 20:00 до 23:00.

Концерт группы «Пять утра» состоится в пятницу, 27 июня, в 21:45. Выступление артистов продлится до 22:30. До этого зрителей будет развлекать со сцены комик Игорь (Гар) Дмитриев. Все три концерта пройдут на Соборной площади.