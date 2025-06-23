Лекторий Арктического плавучего университета расскажет о вирусах Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Открытый онлайн-лекторий Арктического плавучего университета-2025 (АПУ) расскажет об арктических вирусах и бактериях; микропластике, радиоактивности северных морей и других научных исследованиях высоких широт, рассказал ТАСС руководитель экспедиции АПУ Александр Сабуров. К лекторию могут подключиться все желающие.
«Мы организуем онлайн-лекторий перед выходом рейса Арктического плавучего университета, осталось три недели до рейса. Мы делаем серию лекций по ключевым направлениям исследований, для того, чтобы, с одной стороны, наши участники, прежде всего студенты, могли получить знания, что исследуют ученые в Арктике. С другой стороны, чтобы более широкий круг лиц мог познакомиться с арктической наукой. Все лекции можно будет посмотреть в наших соцсетях и круглогодичного молодежного центра “Наука”, нашего партнера по организации лектория», — сказал Сабуров.
Руководитель лаборатории «Пластиклаб» Александра Ершова из Российского государственного гидрометеорологического университета расскажет об особенностях изучения морского мусора и микропластика в Арктике. Морская вода и побережья полярных регионов, несмотря на значительную удаленность от густонаселенных территорий, значительно загрязнены пластиковым мусором и микропластиком, а Баренцево море называют местом формирования потенциального «шестого мусорного пятна» в Мировом океане. При этом данных о количественном и качественном составе морского мусора на арктических побережьях России мало, а эти сведения нужны для прогнозирования процессов накопления мусора.
Еще один лектор проекта — заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров — автор исследований как по Арктике, так и по Антарктике. Гончаров расскажет, почему важно изучать полярные вирусы, и как они могут помочь в борьбе с инфекциями.
Лекция заведующего лабораторией экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН Евгения Яковлева посвящена радиоактивности природной среды западного сектора Российской Арктики. Радиационное загрязнение экосистем этой части Арктики началось с конца 1940-х годов XX века, когда атмосферные испытания ядерного оружия, в том числе на полигоне на Новой Земле, вызвали глобальные и региональные выпадения радиоактивных веществ. Риски изменения радиоактивности природной среды могут быть связаны и с глобальным изменением климата. «Тоже тема злободневная, и, думаю, он развеет некоторые мифы, которые сегодня есть, возможно, среди широких слоев населения относительно радиационной опасности этого региона, где АПУ постоянно работает», — добавил Сабуров.
Как собраться в Арктику.
В 2025 году АПУ будет исследовать Белое и Баренцево моря, а также побережья островов Земли Франца-Иосифа и севера Новой Земли. В экспедиции АПУ-2025 участвуют 56 человек — это студенты и специалисты из 16 образовательных и научных организаций России. Как отметил собеседник агентства, есть участники, которые уже бывали в Арктике или имеют опыт полевых исследований, но часть окажутся в высоких широтах впервые. Руководитель экспедиции расскажет, как подготовиться к рейсу и какие правила надо соблюдать на полярных архипелагах.
«Мы делаем все возможное для того, чтобы они были максимально готовы. У нас есть выверенный годами список необходимой одежды для рейса, для высадок, необходимого оборудования, а также правила поведения», — добавил он.
Рейс АПУ-2025 будет проходить с 9 июля по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ; генеральный спонсор — Банк ВТБ; Русское географическое общество; ПАО ГМК «Норильский никель»; координационный центр «Плавучий университет» на базе МФТИ.