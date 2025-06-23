Лекторий Арктического плавучего университета расскажет о вирусах Арктики

«Мы организуем онлайн-лекторий перед выходом рейса Арктического плавучего университета, осталось три недели до рейса. Мы делаем серию лекций по ключевым направлениям исследований, для того, чтобы, с одной стороны, наши участники, прежде всего студенты, могли получить знания, что исследуют ученые в Арктике. С другой стороны, чтобы более широкий круг лиц мог познакомиться с арктической наукой. Все лекции можно будет посмотреть в наших соцсетях и круглогодичного молодежного центра “Наука”, нашего партнера по организации лектория», — сказал Сабуров.